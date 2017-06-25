Российский "последний император" Емельяненко проиграл за 74 секунды американскому бойцу (видео)

10:59, 25 июня 2017
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Судья остановил бой через 1 минуту 14 секунд после его начала.

Емельяненко проиграл в центральном бою вечера / sherdog.com

Российский боец смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА - Федер Емельяненко проиграл нокаутом в бою с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ESPN

Спортсмены обменялись нокдаунами в первом раунде, однако Митрион быстрее сумел прийти в себя. Он поднялся и уверенно добил оппонента.

Судья завершил отсчет, когда на часах была зафиксирована отметка 1 минута 14 секунд после начала боя.

Вскоре после боя Емельяненко заявил о готовности провести бой-реванш против американского спортсмена.

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Теги: #США#Россия#бой