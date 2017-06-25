Российский "последний император" Емельяненко проиграл за 74 секунды американскому бойцу (видео)
10:59, 25 июня 2017Другое
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Судья остановил бой через 1 минуту 14 секунд после его начала.
Емельяненко проиграл в центральном бою вечера / sherdog.com
Российский боец смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА - Федер Емельяненко проиграл нокаутом в бою с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ESPN.
Спортсмены обменялись нокдаунами в первом раунде, однако Митрион быстрее сумел прийти в себя. Он поднялся и уверенно добил оппонента.
Судья завершил отсчет, когда на часах была зафиксирована отметка 1 минута 14 секунд после начала боя.
Вскоре после боя Емельяненко заявил о готовности провести бой-реванш против американского спортсмена.
From near DOUBLE KO to Matt Mitrione finishing legend Fedor Emelianenko with an early first round TKO #Bellator180— Sports Degens (@TheSportsDegens) 25 июня 2017 г.
pic.twitter.com/vArMaUom5n
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