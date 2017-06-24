Женская сборная Украины по шахматам снова одержала победу на чемпионате мира, а мужская команда проиграла

На командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске (Россия), состоялись матчи 7-го тура.

Женская сборная Украины обыграла команду Египта со счетом 2,5:1,5. Из четырех партий лишь одна завершилась вничью - встреча украинки Анны Ушениной с ее соперницей Моной Халед. Две наших спортсменки добились успеха в своих сражениях: Наталья Букса обыграла Тасним Эхаб, а Юлия Осьмак, играя при этом черными, оказалась сильнее Айах Моаатаз. Наталья Жукова уступила Вафе Шрук, но результат этой партии не повлиял на исход матча.

Сборная Украины продолжает оставаться на втором месте. У нее и у сборной России одинаковое количество очков (21), но россиянки впереди по личным показателям.

Мужская сборная Украины со счетом 1,5:2,5 проиграла матч 7-го тура команде Индии. В четырех партиях наши спортсмены не одержали ни одной победы. По ничьей заработали Руслан Пономарев, Александр Арещенко и Александр Моисеенко (соответственно против Сантоша Видита, Кришнана Сашикирана и Паримарьяна Неги). Еще один украинец Антон Коробов уступил Адхибану Башкарану.

У мужской сборной Украины - лишь 8-е место (из 10 команд) после 7 туров.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира по шахматам проходит с 17-го по 26 июня.