Женская сборная Украины по волейболу добыла очередную победу в Евролиге

В пятой игре группового этапа "сине-желтые" обыграли Грузию.

Женская национальная сборная Украины по волейболу одержала очередную победу в матче Евролиги. В Нанте (Франция) подопечные Гария Егиазарова разгромили команду Грузии в трех сетах - 3:0 (25:16, 25:15, 25:14). Сборная Украины набрала максимальное количество очков в пяти встречах. Завтра украинки сыграют последнюю встречу на данном этапе против хозяек - сборной Франции. Напомним, украинки уже гарантированно выступят в Финале четырех Евролиги.

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