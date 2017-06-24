Женская сборная Украины по волейболу добыла очередную победу в Евролиге
19:23, 24 июня 2017Другое
227
В пятой игре группового этапа "сине-желтые" обыграли Грузию.
Сборная Украины по волейболу легко обыграла Грузию - 3:0 / cev.lu
Женская национальная сборная Украины по волейболу одержала очередную победу в матче Евролиги. В Нанте (Франция) подопечные Гария Егиазарова разгромили команду Грузии в трех сетах - 3:0 (25:16, 25:15, 25:14).
Сборная Украины набрала максимальное количество очков в пяти встречах. Завтра украинки сыграют последнюю встречу на данном этапе против хозяек - сборной Франции.
Напомним, украинки уже гарантированно выступят в Финале четырех Евролиги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter