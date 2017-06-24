Молодежная сборная Украины по волейболу в пяти сетах проиграла второй матч на чемпионате мира

Молодежная сборная Украины по волейболу провела второй поединок в финальной части чемпионата мира, куда она пробилась впервые с 2001 года.

Вчера "сине-желтые" "в сухую" проиграли аргентинцам - 0:3. Сегодня подопечные Николая Пасажина проявили характер в матче со сборной Ирана. Проигрывая после первых двух партий - 0:2, украинцы сумели совершить камбэк и сравняли счет - 2:2. Однако на тай-брейке (в пятой партии) украинской команде не хватило двух мячей, хотя они на равных сражались с соперником в этом отрезке.

Таким образом, после двух игровых дней у украинской сборной - 1 очко (именно столько дается за проигрыш со счетом 2:3).

Завтра молодежная команда Украины проведет матч с итальянцами.

Молодежный ЧМ-2017. Группа С. Второй тур

Украина — Иран - 2:3 (19:25, 21:25, 25:23, 25:20, 13:15)