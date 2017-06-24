Свитолина пообещала сделать все, чтобы восстановиться к Уимблдону

12:39, 24 июня 2017
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Несмотря на проблемы с ахиллом, лучшая украинская теннисистка не хочет пропускать Уимблдонский турнир.

Элина Свитолина / WomensTennisBlog.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина не хочет пропускать старейший из турниров Большого Шлема - Уимблдон.

Действующая пятая ракетка мира приложит все усилия, чтобы залечить травму ахилла и все же выступить на Уимблдоне. Об этом Элина написала у себя в Instagram: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы сыграть на Уимблдоне».

Как сообщал УНИАН, Свитолина начала испытывать проблемы с ахиллом на турнире WTA Premier в Бирмингеме. После поражения итальянке Камиле Джорджи во втором круге украинка заявила, что рискует пропустить Уимблдон.

Напомним, что Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета.

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Теги: #Свитолина#теннис#Уимблдон