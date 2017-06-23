Сборная Украины досрочно оформила выход в полуфинал женской Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу подряд в розыгрыше Евролиги.

Сегодня в Нанте состоялись первые матчи второго тура группового этапа женской Евролиги. Украинки, которые показали маскимальный результат в первом туре в Грузии, снова добились победы.

Со счетом 3:0 была обыграна сборная Черногории. Счет по партиям - 25:11, 25:12, 25:15.

Таким образом, за два поединка до конца группового этапа сборная Украины гарантировала себе выход в Финал четырех Евролиги, сообщает официальный сайт ЕКВ.

Напомним, в этом турнире наша команда принимает участие впервые в своей истории.

Отметим, что на прошлой неделе такого же результата - выхода в Финал четырех - добилась мужская сборная Украины.