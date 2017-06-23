Сборная Украины досрочно оформила выход в полуфинал женской Евролиги

20:17, 23 июня 2017
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В Нанте украинская сборная обыграла команду Черногории и обеспечила себе участие в Финале четырех.

Сборная Украины - в Финале четырех Евролиги / cev.lu

Женская сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу подряд в розыгрыше Евролиги.

Сегодня в Нанте состоялись первые матчи второго тура группового этапа женской Евролиги. Украинки, которые показали маскимальный результат в первом туре в Грузии, снова добились победы.

Со счетом 3:0 была обыграна сборная Черногории. Счет по партиям - 25:11, 25:12, 25:15.

Таким образом, за два поединка до конца группового этапа сборная Украины гарантировала себе выход в Финал четырех Евролиги, сообщает официальный сайт ЕКВ. 

Напомним, в этом турнире наша команда принимает участие впервые в своей истории.

Отметим, что на прошлой неделе такого же результата - выхода в Финал четырех - добилась мужская сборная Украины.

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Теги: #сборная Украины#волейбол#Евролига