Женская сборная Украины выиграла матч на чемпионате мира по шахматам, а мужская команда уступила

В Ханты-Мансийске (Россия), где в эти дни проходит чемпионат мира по шахматам, сегодня состоялись матчи 6-го тура.

Женская сборая Украины одержала четвертую победу в шести матчах. На этот раз была обыграна сборная Азербайджана со счетом 2,5:1,5. Наталья Жукова выиграла партию у Зейнаб Мамедъяровой. Такого же результата добилась Инна Гапоненко, при этом играя черными фигурами. Юлия Осьмак свела партию вничью против Ульвии Фаталиевой. Наталья Букса уступила Ханым Баладжаевой. однако на командный результат в этом туре это не повлияло.

Мужская сборная Украины уступила в матче со сборной Китая - 1,5:2,5. Решающей стала проигранная партия Русланом Пономаревым, который капитулировал в противостоянии с Лижэнем Дином. Трое украинских гроссмейстеров свели партии вничью: по половине очка набрали Антон Коробов, Александр Арещенко и Александр Моисенко. Они выступали соответственно против Янъи Юя, И Вэя и Чао Ли.

Женская сборная Украины продолжает занимать второе место в турнирной таблице, имея поровну командных очков с командой России (по 10), сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команда Украины находится лишь на седьмой строчке из 10 участников, имея 4 очка. На первом месте - россияне, на втором - Китай.