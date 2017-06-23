Сборная Украины неудачно дебютировала на чемпионате мира по волейболу среди молодежных команд

Сегодня в Чехии стартовал чемпионат мира по волейболу среди молодежных сборных, куда впервые за 16 лет пробилась украинская команда (U-21).

В своем первом поединке на турнире "сине-желтые" встретились с одним из фаворитов - сборной Аргентины. В 2015 году аргентинцы стали серебряными призерами чемпионата мира среди 19-летних, а в прошлом году выиграли чемпионат Южной Америки в своем возрасте.

Впрочем, и украинская молодежная сборная год назад преподнесла сенсацию, выиграв серебро на чемпионате Европы среди 20-летних.

К сожалению, на чемпионате мира первый блин оказался комом.

Украинцы не сумели на равных соперничать с сильной сборной Аргентины и потерпели поражение в трех сетах - 0:3 (21:25, 16:25, 20:25).

В группе С наша команда сыграет еще с двумя соперниками. Завтра предстоит встреча с командой Ирана, а в воскресенье - со сборной Италии. Для продолжения борьбы за медали необходимо занять одно из первых двух мест в группе.