Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина заявила, что может пропустить Уимблдон из-за травмы ноги, передает Трибуниа. "Когда я наступаю на ногу, чувствую боль и не могу нормально двигаться. У меня проблема с ахиллом. На данный момент, я не уверена, что смогу принять участие в Уимблдоне. Поэтому меня с командой предстоит важный разговор: играть там или нет, если в приоритете выступление на хардових кортах", сказала теннисистка.

Читайте такжеСвитолина и еще шесть украинских теннисистов в этом году заявлены на Уимблдонский турнирОна подчеркнула, что это будет трудное решение. "Сыграть на итоговом турнире в Сингапуре - главная цель в этом сезоне", - сказала Свитолина.

Как сообщал УНИАН, Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме.