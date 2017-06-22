Свитолина проиграла во втором круге и выбыла из борьбы на турнире в Бирмингеме

В Бирмингеме (Великобритания) завершился матч 1/8 финала теннисного турнира AEGON Classic, где украинка Элина Свитолина проиграла Камиле Джорджи из Италии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Украинка неуверенно провела первую партию, но сумела повести во второй со счетом 4:1. После этого соперница едва не догнала украинку. Решающим стал десятый гейм партии, когда при счете 4:5 Джорджи проиграла гейм на своей подаче.

Тем не менее, в решающей партии итальянка снова завладела преимуществом, повела со счетом 3:0 и куда более спокойно реализовала свой перевес, чем украинка предыдущем сете.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в турнире выбыла украинка Леся Цуренко. Более представителей Украины в Ноттингеме нет.