Олимпийский чемпион, донетчанин Верняев: В Украине мой дом

Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Олег Верняев откровенно признался, что не намерен менять украинское гражданство и выступать за другую страну.

"На родине, в родном Донецке, уже не был давно. Последний раз - в 2012 году. Печально, у меня там остались дедушка с бабушкой, много друзей... Меня часто спрашивают, почему, имея предложения из других стран, остаюсь в Украине, где экономическая ситуация не очень стабильна. Отвечаю: не мое это. Не могу сделать шаг, который изменил бы все.

Поехать одному непонятно куда и непонятно как - не для меня. Вроде и понимаю, что, возможно, через десять лет здесь у меня ничего особенного не будет. Грубо говоря, буду работать тренером и получать зарплату 3000 гривен. Перспектива не слишком заманчивая, но переделать себя не могу. Что бы ни было, останусь в Украине. Здесь мой дом и мне здесь хорошо.

Хотя про тренерство - это образно. На самом деле тренировать не хочу. Это тяжелый труд. Хочу делать что-то полезное для гимнастики. Возможно, пробьюсь в какую-то федерацию. Чтобы делать свой вид спорта лучшим", - сказал Олег в интервью журналисту Ивану Вербицкому.

Кроме того, Верняев отметил, что после Олимпиады в Рио почувствовал изменения в отношении к себе.

"Должен сказать, что после Олимпиады отношение ко мне изменилось. В лучшую сторону. Показательная история случилась во время чемпионата Европы. Там серьезно ошибся во время выполнения упражнения на брусьях. Этот элемент мне могли не засчитывать. И претензий бы не было. А если бы мне не засчитали этот элемент, то не засчитали бы целой связки. Тем самым, перед заключительным видом – перекладиной – я вылетел бы из борьбы за первое место безнадежно. Но мне элемент засчитали.

"Вне гимнастического зала изменения тоже почувствовал. Меня начали узнавать на улицах. Это радует, потому что перед Олимпиадой мог свободно пройтись по Крещатику и если бы пару людей на меня внимание обратили, то считалось, что уже хорошо. Также улучшилось материальное положение, поднялись зарплаты от Министерства спорта. Понимаю, что если буду побеждать, все у меня будет хорошо".