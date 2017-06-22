КНДР может провести у себя часть соревнований Олимпийских игр-2018

Министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявил, что власти могут предложить КНДР совместное проведение Олимпийских игр-2018. Об этом сообщает The Guardian с ссылкой на южнокорейские СМИ.

Сообщается, что в КНДР может быть задействован горнолыжный курорт Масикрен, на востоке страны. Кроме того, Хван предложил объединить женские команды обеих стран и выступить на соревновании.

Читайте такжеГлава Южной Кореи предложил провести чемпионат мира по футболу вместе с КНДРТаким образом, Южная Корея надеется смягчить напряженность в отношениях со своим северным соседом.

Окончательное решение по этому вопросу огласит глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который посетит Южную Корею в конце июня.