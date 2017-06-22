Легендарный легкоатлет Усэйн Болт в последний раз примет участие в "Бриллиантовой лиге"

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усейн Болт примет участие в турнире Herculis EBS в Монако, который также является одиннадцатым этапом Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщили организаторы соревнований.

В последний раз легендарный ямаец выступал в Монако в 2011 году, где одержал победу с результатом 9,88.

Для спортсмена Этап в Монако является заключительным турниром перед чемпионатом мира в Лондоне, где Болт планирует завершить свою карьеру. Легкоатлетический мундиаль пройдет с 5-го по 13 августа в Лондоне.

Соревнования в Монако состоятся 21 июля.