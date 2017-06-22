Легендарный легкоатлет Усэйн Болт в последний раз примет участие в "Бриллиантовой лиге"
12:28, 22 июня 2017Другое
232
Организаторы 11-го этапа "Бриллиантовой лиги" в Монако сообщили, что Болт впервые с 2011 года выступит на турнире.
Усэйн Болт / championat.com
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усейн Болт примет участие в турнире Herculis EBS в Монако, который также является одиннадцатым этапом Бриллиантовой лиги.
Об этом сообщили организаторы соревнований.
В последний раз легендарный ямаец выступал в Монако в 2011 году, где одержал победу с результатом 9,88.
Для спортсмена Этап в Монако является заключительным турниром перед чемпионатом мира в Лондоне, где Болт планирует завершить свою карьеру. Легкоатлетический мундиаль пройдет с 5-го по 13 августа в Лондоне.
Соревнования в Монако состоятся 21 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter