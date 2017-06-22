Легендарный легкоатлет Усэйн Болт в последний раз примет участие в "Бриллиантовой лиге"

12:28, 22 июня 2017
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Организаторы 11-го этапа "Бриллиантовой лиги" в Монако сообщили, что Болт впервые с 2011 года выступит на турнире.

Усэйн Болт / championat.com

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усейн Болт примет участие в турнире Herculis EBS в Монако, который также является одиннадцатым этапом Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщили организаторы соревнований.

В последний раз легендарный ямаец выступал в Монако в 2011 году, где одержал победу с результатом 9,88.

Для спортсмена Этап в Монако является заключительным турниром перед чемпионатом мира в Лондоне, где Болт планирует завершить свою карьеру. Легкоатлетический мундиаль пройдет с 5-го по 13 августа в Лондоне.

Соревнования в Монако состоятся 21 июля.

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Теги: #легкая атлетика#Монако#Бриллиантовая лига#Усэйн Болт