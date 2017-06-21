Мужская и женская сборные Украины провели матчи против Польши на чемпионате мира по шахматам

В российском Ханты-Мансийске завершились матчи 5-го тура чемпионата мира по шахматам.

И мужская, и женская сборные Украины проводили матчи со сборной Польши. Женская команда Украины разошлась с соперником миром - 2:2, а мужская сборная уступила команде соседей - 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе женской команды Украины победную партию провела Наталья Букса, обыгравшая свою визави из Польши Иоанну Майдан-Гаевскую. Наталья Жукова и Инна Гапоненко свели свои партии вничью - соответственно против Йоулянты Завадской и Кляуди Кулён. Еще одна украинка Анна Ушенина уступила Монике Соцко.

В турнирной таблице после пяти туров туров женская сборная Украины занимает второе место, имея 7 командных очков. Столько же - у россиянок, но они имеют на полбалла больше в личном реестре.

В мужской команде Украины по полбалла заработали в отчетном туре Антон Коробов и Александр Моисеенко, которые сыграли вничью с оппонентами - соответственно Яном Кшиштофом Дудой и Кацпером Перуном. А вот Руслан Пономарев и Мартын Кравцив уступили. Руслан проиграл Радославу Войташеку, а Мартын Кравцив капитулировал перед Гжегожем Гаевским.

В турнирной таблице украинцы - лишь шестые, а лидирует команда Китая.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира проходит с 17-го по 26 июня.