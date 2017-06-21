Тренер сборной Украины по гандболу Андронов: "Боролись за Евро до последнего"

Главный тренер сборной Украины Виталий Андронов прокомментировал результат выездного матча против Исландии (26:34), а также подвел итоги всего отборочного турнира к чемпионату Европы-2018, сообщает Федерация гандбола Украины.

«Конечно, мы все очень расстроены, ведь чемпионат Европы был так близко, и мы очень хотели на него попасть. Все понимают, в какой мы были группе. Тем нем менее мы всех напрягли и до последнего сохраняли шансы на выход. Против Исландии была игра нервов. На таком уровне мы еще не привыкли к матчам с такой ответственностью. Даже статистика о многом говорит: 15 потерь у нас, против 4 потерь у исландцев. Со стороны психологии – все очень сложно. Против Исландии мы не сыграли в защите. Пропустили слишком много. На одном Чуприне тоже далеко не уедешь. Не было кем передернуть, усилиться. Исландия - быстрая команда. В нападении у нас по игре выпали несколько игроков. Мы не забили несколько моментов один на один. В большинстве, когда надо было доиграть до верного, мы спешили с бросками.

Ребята боролись, но для таких игр, и таких турниров нужно два состава. Ждем возвращение наших игроков, которые по объективным причинам на этот раз не играли. С ними мы будем еще сильнее.

Нам не должно быть стыдно поводу нашего выступления в отборе, но впереди предстоит еще очень много работы», - отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по гандболу проиграла в решающем матче отбора ЧЕ-2018 команде Исландии и не сумела попасть в финальную частл соревнований.