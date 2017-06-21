Высоцкая выиграла первую гонку чемпионата Украины по велоспорту в Буковеле

В Буковеле стартовал чемпионат Украины по велоспорту, где в первый день победительницей 25-километровой "разделки" стала Евгения Высоцкая из Одесской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации велоспорта Украины.

Спортсменка преодолела трассу за 36 минут 38 секунд.

Главные фаворитки стартовали в самом конце, и так вышло, что тройка призеров вышла абсолютно такой же, как и год назад: Высоцкая, Соловей, Рябченко. Отдельно отмечаем Евгению Высоцкую, которая прекрасно чувствует себя на горной трассе и в прошлом году стала здесь абсолютной чемпионкой страны. А в этом году уже повторила успех в разделке. И несмотря на то, что ей уже 41 год, Евгения Высоцкая по-прежнему входит в число лучших велосипедисток страны и даст фору многим молодым.

Анна Соловей также провела неплохую гонку и сумела по ходу дистанции догнать и обойти Татьяну Рябченко. Но для победы этого не хватило. «Конечно, всегда хочется побеждать, но и второе место - это хороший результат. Евгения Высоцкая сегодня провела сильную гонку и заслуженно выиграла. Эта горная трасса идеально ей подходит, на равнине у меня было бы больше шансов. Но и я могу быть довольна своим результатом, по крайней мере сегодня чувствовала себя гораздо лучше, нежели год назад на этой же трассе» - сказала призерка чемпионата мира 2014 года Анна Соловей.

«В прошлом году мы впервые провели чемпионат Украины в Буковеле, в первую очередь как отбор на Олимпиаду в Рио, где также была очень непростая трасса. В целом этот эксперимент был признан успешным, и мы в Федерации решили, а почему бы не провести и следующий чемпионат там же?» - говорит президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.«Тем более один из совладельцев Буковеля Александр Шевченко оказывает нам в этом деле всяческое содействие и поддержку. Многие, наверняка, помнят, что в прошлые годы чемпионат Украины проводился то в чистом поле в Крыму, то в различных селах в Киевской области. Но чемпионат в Буковеле – это принципиально иной уровень. Прекрасная природа, отличная инфраструктура, интересная и селективная трасса, в конце концов наличие потенциальных зрителей, без которых любой спорт не может существовать. Лучшего места для чемпионата Украины по велоспорту сейчас попросту не найти».

Чемпионат Украины продлится до 25 июня.