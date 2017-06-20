Мужская и женская сборные Украины по шахмтам выиграли очередные матчи Чемпионата мира

В Ханты-Мансийске (Россия) завершились матчи 4-го тура чемпионата мира по шахматам, где мужская и женская сборные Украины выиграли свои матчи, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команда обыграла сборную Норвегии со счетом 3:1.

В отсутствии лидера команды-соперника Магнусена Карлсена, задача украинцев была существенно упрощена. И они не проиграли ни одной партии в игре. Вничью сыграли Антон Коробов и Арьян Тари, а также Александр Арещенко и Фруде Уркедаль. Победу нашей команде принесли Александр Моисеенко, который черными фигурами обыграл Фруде Уркедаля и Мартин Кравцов, клторый белыми был сильнее Ларса Ошара Хеуге.

С таким же счетом - 3:1 - свой матч выиграла женская команда над сборной Вьетнама.

Анна Ушенина белыми фигурами обыграла Ле Тао Нгуен Фам, а Наталья Букса черными была сильнее Пхуонг Хан Луонг. Вничью свои партии свели Наталья Жукова и Тхи Бао Трам Хоанг, а также Юлия Осьмак и Тхи Май Хунг Нгуен.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске (Россия) проходит с 17 по 26 июня.