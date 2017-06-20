Украинка Цуренко проиграла британке Конте на теннисном турнире в Бирмингеме

16:57, 20 июня 2017
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Матч завершился в двух партиях.

Цуренко вышла в полуфинал в Акапулько / btu.org.ua

В Бирмингеме (Великобритания) завершился матч первого круга теннисного турнира Aegon Classic Birmingham, в котором украинка Лемя Цуренко уступила Йоханне Конте из Великобритании, сообщаетофициальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7.

Матч продлился 1 час 36 минут.

За это время украинка сделала 3 эйса, против 4 у соперницы, допустила 6 двойных ошибок (0), реализовала 1 брейк-поинт, против двух у соперницы, и выиграла 65 розыгрышей мячей (против 71).

Как сообщал УНИАН, ранее другая украинка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме. Более представительниц Украины на этих соревнованиях нет.

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Теги: #Великобритания#Свитолина#теннис