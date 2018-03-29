Чемпионат Европы по прыжкам в воду: триумф Украины

Прыжки в воду – вид спорта, имеющий свою давнюю историю и традиции. Достаточно сказать, что первый чемпионат Европы по водным видам спорта состоялся еще в 1926 году в Будапеште. И, наряду с плаванием и водным поло, прыжки были включены в программу соревнований. Правда, тогда в этой дисциплине было разыграно всего 2 комплекта медалей – в прыжках у мужчин с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. Прошло 90 лет и прыжки в воду, наконец, удостоились отдельных соревнований, которые проводятся в нечетные годы, и обширной программы, которая включает в себя 13 видов программы.

Любопытно, что в четные годы продолжает проводиться «объединенный» чемпионат Европы по водным видам спорта. В программу этих соревнований также включены прыжки в воду. Таким образом, прыгуны могут бороться за награды каждый год – либо на своем отдельном турнире, либо в рамках турнира с пловцами, ватерполистами и синхронистами. Такое право прыжки в воду получили в 1999 году. Также в нечетные годы проходят отдельные чемпионаты Европы по водному поло.

13 видов программы для прыгунов в воду впервые дебютировали в рамках чемпионата Европы по одним видам в Лондоне, в 2016-м году. Еще два года назад, на отдельном чемпионате Европы-2015 по прыжкам в воду в немецком Ростоке, были разыграны лишь 11 комплектов наград. Прошлогодний турнир в столице Великобритании, с учетом надвигающихся Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро, проходили достаточно рано – с 9 по 22 мая. Старт главного турнира Старого света был дан ровно за три месяца до начала Олимпийских игр. И тогда, в канун Игр в Рио, украинская сборная показала себя во всей красе, завоевав 8 наград (3 золота, 2 серебра и 3 бронзы) и заняв 3-е общекомандное место, вслед за сборными Великобритании и Италии. Золотые медали тогда завоевали Илья Кваша (1-метровый трамплин), Юлия Прокопчук (10-метровая вышка) и смешанный дуэт Прокопчук – Максим Долгов (вышка, 10 метров).

К сожалению, добиться чего-то подобного на главном старте сезона – Олимпиаде в Рио – было практически нереально. Здесь в борьбу вступили сборные Китая и США. Из 8 комплектов разыгранных наград (МОК не разрешает разыгрывать в прыжках в воду награды во всех возможных дисциплинах), 7 золотых медалей завоевали китайцы, 6 серебряных – китайцы вкупе с американцами, мексиканцами и малазийцами, 5 бронзовых – китайцы, американцы, канадцы и австралийцы. В итоге, представителям Европы достались 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы – британцам, итальянцам и немцам. Сборная Украины на этом уровне осталась без наград.

Настоящих звезд в украинских прыжках в воду можно пересчитать на пальцах одной руки. Медалистов Олимпийских игр – четыре. При этом, медалей в протоколе лишь две, обе бронзовые. И это только потому, что обе награды завоеваны парными дуэтами. В Сиднее-2000 призерами Игр в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина стали Анна Сорокина и Елена Жупина, а в 2008-м в Пекине – в синхронных прыжках– Илья Кваша и Алексей Пригоров.

Кваша – единственный действующий спортсмен в Украине, призер Олимпийских игр, которого можно назвать «суперзвездой» отечественных прыжков в воду. Собственно, он это и доказал на европейском первенстве в Киеве, став самым титулованным в составе сборной Украины. Более того, как можно было заметить на трибунах спортивного комплекса «Лико», где проходили соревнования, именно этому спортсмену были посвящены плакаты. Люди приходили «на Квашу». И, хоть публика была и подкованная, ученики специализированных спортшкол и их родители, такое, согласитесь, не часто увидишь на соревнованиях в Киеве. К примеру, на недавно проходившем в столичном Дворце спорта ЧМ по хоккею, приходили в целом на сборную Украины, а не на кого-то из отдельных украинских хоккеистов, кто выделялся бы особо филигранной игрой. Как, в свое время, ходили на Демина, Степанищева, Юлдашева…

Кстати, о зрителях. Уже после соревнований представители LEN (Европейской федерации водных видов спорта) и различных команд, в один голос утверждали, что такой атмосферы они не видели нигде и никогда. И если комплименты от чиновников LEN можно назвать дежурными, то слова представителей команд – похвала, которая дорогого стоит. Дворец спорта «Лико» в эти дни действительно сиял – от многообразия света и красивого оформления, как внутри соревновательного зала, так и снаружи. Стоит отметить, что суперсовременный спортивный центр «Лико» был построен в Киеве три года назад как центр проведения соревнований самого высокого уровня. Но главная его функция - подготовка прыгунов в воду. Наряду с Запорожьем, и временно утраченной базой в Луганске…

Организация нынешнего турнира была четко спланирована. Не было фактически ни единой накладки, соревнования начинались вовремя. Форс-мажор мог случиться разве что после прыжка спиной в воду от титулованного немца, призера ОИ Патрика Хаусдинга. Судьи, видимо, долго не могли поверить, что такое произошло с «таким» прыгуном. И только после паузы в 5-7 минут выставили спортсмену «баранку» - оценку 0 баллов. При том, что соревнования довольно динамичны. На розыгрыш одного комплекта наград отводится до полутора часов. А зрители, в свою очередь, способствовали отличной атмосфере в зале. Постоянно заполненные трибуны и активная поддержка создавали эффект чего-то необычного и значимого, проходящего в Киеве.

Главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева уже на следующий день по окончании турнира признавалась корреспонденту УНИАН: «Сначала приходилось уговаривать команды ехать в Киев. Далеко не все с энтузиазмом восприняли идею поездки в страну, где последние несколько лет идет война. Вчера же, когда соревнования закончились, ко мне подходили все. Буквально, каждый тренер, из каждой страны. Благодарили и за организацию, и за сам турнир – его атмосферу. Отмечали, что Киев – прекрасный город. Украина – в очередной раз показала себя гостеприимной, хлебосольной страной».

Примечательно, что ажиотаж этот турнир вызвал не только среди болельщиков, но и среди участников: свои команды представили 23 страны Старого света. Предыдущим рекордом соревнований по представительству была 21 сборная – на чемпионате Европы, который прошел в 2012-м году, накануне Олимпиады в Лондоне. Спустя 10 месяцев после Рио-2016, на старте нового олимпийского цикла, команды проявляют необычайный интерес к соревнованиям. И если аутсайдеры пока лишь присматриваются к лучшим спортсменам континента, то лучшие атлеты ехали в Киев с самыми серьезными намерениями. Главный старт четырехлетия уже давно позади. Можно было успеть и отдохнуть, и перестроиться на новую волну. Практически все ведущие команды – Россия, Германия, Италия, Великобритания – выставили на европейский чемпионат в Киеве свой сильнейший состав. Но, самый сильный, все-таки, оказался у сборной Украины. Что и показали итоговые результаты чемпионата Европы в Киеве.

Самым титулованным украинским атлетом на этом чемпионате стал, как уже отмечалось – Илья Кваша. На счету призера Олимпиады далекого уже 2008-го года в Пекине – золото на 1-метровом трамплине и два серебра –на 3-метровом трамплине и в синхроне с Олегом Колодием на том же 3-метровом трамплине. Полного комплекта наград киевского чемпионата спортсмену собрать не удалось.

Еще два золота Украине принесли Анна Письменская – на 3-метровом трамплине и дуэт Максим Долгов/Александр Горшковозов в прыжках с 10-метровой вышки.

Всего же, наша команда завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды – 10 медалей. Что любопытно, украинские спортсмены заняли 2-е место в медальном зачете, уступив команде России – 3-6-2 – 11 наград.

Но в зачете «трофи», за который вручается главный приз соревнований, украинцы на 2 балла опередили принципиальных соперников. Тамара Токмачева пояcнила принцип LEN, по которому уже много лет разыгрывается этот трофей: «Берутся результаты 12 лучших спортсменов, по которым считаются баллы. 13 баллов получает победитель, далее, от 11 до 1, спортсмены, занявшие 2-12 места. Все эти баллы суммируются в командную копилку. Однажды, уже произошло так, что украинцы опередили россиян по наградам, но проиграли в зачете Кубка. Тогда мы приняли поражение и лишь поздравили соперника с заслуженной победой. Сейчас, надеюсь, будет обратная реакция».

Такой маленький разрыв в баллах - 244 балла против 242 - свидетельствует, насколько упорной и серьезной была борьба, до последнего вида, до последнего прыжка. Остальные лидеры европейских прыжков в воду были значительно дальше от лидерских позиций – Германия (185), Великобритания (172), Италия (143). Стоит отметить, что сборная Украины впервые в истории завоевала главный приз Чемпионата Европы – победу в командном турнире.

Чемпионат Европы в Киеве открыл новый олимпийский цикл. Уже в июле украинцам нужно будет постараться утвердить этот триумф на мировом уровне. С 14 по 30 июля состоится чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште. Соревнования по прыжкам в воду будут проходить в первой половине турнира, с 14 по 23 июля. Кстати, на три дня дольше, чем чемпионат Европы в Киеве. Хотя, разыграно будет такое же – максимально возможное – количество медалей, 13 комплектов.

Специалисты предполагают, что фавориты турнира не изменятся – Китай, США, Мексика… От Европы могут претендовать на медали единичные спортсмены в отдельных дисциплинах – Великобритания, Германия… Впрочем, европейский чемпионат показал, что преимущество в Старом свете переходит на сторону Востока. И представители Украины готовы к борьбе за награды более серьезных турниров мирового уровня.

Кирилл Стадниченко