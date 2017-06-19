Украинка Свитолина начала сезон турниров на траве с трудной победы

Первая ракетка Украины и пятая в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира WTA в Бирмингеме (Англия) с призовым фондом $820 тысяч. Одесситка одержала зрелищную победу над британкой Хитер Уотсон.

22-летняя украинка одолела соперницу в непростом трехсетовом поединке, который длился более двух часов (131 минуту) и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3. За время матча Свитолина сделала четыре эйса, допустив при этом 2 двойные ошибки.

Это был первый поединок Свитолиной в сезоне на траве, который стартовал в преддверии одного из главных турниров года - Уимблдона.

Стоит отметить, что Элина в третий раз в карьере играет на турнире в Бирмингеме, однако до этого ни разу она не проходила даже во второй раунд. До сегодняшнего дня Свитолина имела всего четыре победы на траве за карьеру.

Элина Свитолина (Украина) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:2, 5:7, 6:3