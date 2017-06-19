Украинские кикбоксеры завоевали 21 награду Кубка мира в Италии

В итальянском Римини завершился Кубок мира по кикбоксингу по версии Всемирной ассоциации кікбоксерських организаций (WAKO). Участие в нынешнем турнире приняли 1200 участников из 40 стран мира. Украину представляли 34 спортсмена.

По итогам турнира в медальной копилке “сине-желтой” сборной 21 награда — восемь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Сильнейшими в разделе “кик-лайт” стали Артур Руденко (57 кг), Владимир Демчук (69 кг) и Павел Замятин (74 кг).

Трижды украинцы поднимались на первую ступеньку пьедестала в разделе “фулл-контакт” - Юрий Перетятько (67 кг), Игорь Приходько (86 кг) и Иван Ткаченко (91 кг +).

Александр Желепа (94 кг) одержал победу в разделе “лайт-контакт”, а Юлия Карманова стала лучшей в музыкальных упражнениях.