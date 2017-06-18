Мужская и женская сборные Украины сыграли вничью на чемпионате мира по шахматам

В российском Ханты-Мансийске завершился 2-й тур командного чемпионата мира по шахматам, где мужская и женская сборные Украины сыграли вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Женская сборная сыграла вничью с командой Китая, мужская - с Беларусью.

В мужском матче все четыре партии завершились вничью. Так сыграли Руслан Пономарев с Сергеем Жигалко, Александр Арещенко с Владиславом Ковалевым, Александр Моисеенко с Алексеем Александровым и Миртин Кравцов с Алексеем Федоровым.

В женском матче Наталья Жукова проиграла Чжунъи Тань,но, в свою очередь, Инна Гапоненко обыграла Тинцзе Лэй. Вничью сыграли Юлия Осьмак и Ци Го, а также Анна Ушенина и Вэньцзюнь Цзюй.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира по шахматам проходит с 18 по 27 июня.

10 сильнейших команд мира пот рейтингу сыграют друг с другом по круговой системе - всего 9 матчей.