Сборная Украины не вышла в финальную часть чемпионата Европы по гандболу, уступив в гостях Исландии

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела болезненное поражение в последней игре квалификационного раунда чемпионата Европы-2018 и потеряла шансы на выход в финальную стадию турнира.

В Рейкьявике украинцы противостояли команде хозяев - сборной Исландии. Отметим, что в первом круге группового турнира команда Виталия Андронова обыграла исландцев в родных стенах (матч проходил в Сумах).

Повторение подвига в последнем поединке группового турнира означало бы выход в финальную часть, куда сборная Украины не пробивалась уже семь лет.

Тем не менее, "сине-желтые" не смогли одолеть противника. Исландцы были сильнее в обоих таймах, победив со счетом 34:26 (после первой половины игры счет был 18:13).

В параллельном матче сборная Македонии разгромила команду Чехии - 33:20, сообщает официальный сайт ЕГФ.

Это полностью лишило команду Украины шансов на борьбу. "Сине-желтые" заняли последнее, четвертое место в группе. Хотя при этом показывали достойный результат по ходу турнира - две победы, одна ничья и три поражения.

Сборные Македонии и Исландии, занявшие первые два места, вышли в финальную стадию. Чехи - третьи. Отметим, что путевка на Евро достанется одной третьей команде с лучшим показателем из всех групп.