Максимум от женской сборной: украинские волейболистки успешно провели первый тур Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу в рамках Евролиги обыграла команду Грузии, закончив первый тур с максимальным количеством набранных очков.

Украинская сборная еще вчера гарантировала себе первое место по итогам первого тура, когда во второй игре "сине-желтыми" была обыграна сборная Франции.

В игре с хозяйками первого тура грузинками главный тренер сборной Украины Гарий Егиазаров провел несколько замен, дав отдохнуть лидерам команды. Победа далась "сине-желтым" непросто. Если в первом сете перевес нашей команды был безоговорочным (25:12), то во второй и третьей партиях борьба была более упорной (25:21, 25:20), тем не менее украинки дожимали в концовке.

Сборная Украины выиграла три матча из трех в первом туре Евролиги. На втором месте - сборная Франции, которая второй тур будет принимать у себя дома (23-25 июня).

Отметим, что, как и мужская сборная Украины, вышедшая в Финал четырех турнира, женская национальная команда впервые в своей истории принимает участие в Евролиге.