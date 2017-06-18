Мужская сборная Украины по волейболу выиграла групповой раунд Евролиги и вышла в Финал четырех

Мужская сборная Украины по волейболу выиграла пять матчей из шести в своей группе Евролиги и с большим запасом очков, заняв первое место, добилась права участвовать в Финале четырех этого турнира.

В венгерском городе Ньиредьхаза состоялись завершающие поединки группы В. Сборная Украины под руководством Угиса Крастиньша добилась победы над хозяевами - сборной Венгрии - со счетом 3:2.

"Сине-желтые" вели по партиям, тогда как венгры были в роли догоняющих, но справиться в пятой, решающей партии с напором украинской сборной не сумели. 15:11 - победа украинцев на тай-брейке.

Таким образом, наша команда по два раза в своей группе обыграла израильтян и венгров, один раз праздновала победу над Данией и потерпела одно поражение (от той же Дании).

Теперь украинскую команду ожидает Финал четырех, который состоится 1-го и 2 июля.

Отметим, что это всего лишь первое участие сборной Украины по волейболу в розыгрыше Евролиги за историю.