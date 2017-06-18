Сборная Украины завоевала главный трофей на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду

Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала первое место в командном зачете чемпионата Европы, который сегодня завершился в Киеве.

Украинская команда опередила главных конкурентов - россиян - на два балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Борьба за главный трофей чемпионата велась до последних минут. При подсчете командных очков учитываются не только медальные места, но и позиции остальных спортсменов. Несмотря на то, что в последний день украинские прыгуны не завоевали медалей, россияне также недобрали баллов из-за провала их лидера Романа Измайлова в последнем виде программы.

В итоге, Украина сохранила перевес, набрав 244 балла против 242-х у россиян. Это первый подобный успех украинской сборной в истории - ранее никогда "сине-желтые" прыгуны не выигрывали командное первенство на чемпионатах Европы.

Третье место заняла сборная Германии, набравшая 185 баллов. У сборной Великобритании - 172 очка.

При этом, как уже сообщал УНИАН, по количеству медалей на чемпионате Европы победу отпраздновала Россия, завоевавшая 11 наград. Сборная Украины завоевала 10 медалей и стала второй.