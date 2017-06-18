Украинский женский дуэт стал пятым в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве

В Киеве подходит к завершению чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Сегодня днем разыгран предпоследний комплект медалей в синхронных прыжках женщин с 3-метрового трамплина.

Украинский дуэт Анна Письменская / Виктория Кесарь не смог занять место на пьедестале. С суммой 272,40 бала наша пара была 5-ой. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первое место завоевали россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных (304,80 балла). Серебряными призерами стали немки Тина Пунцель и Фредерика Фрейер (284,10), бронза - у голландского тандема Инга Янсен - Дафна Вилс (283,80).

Завершит киевский чемпионат Европы мужской финал в прыжках с 10-метровой вышки, где Украину будет представлять Максим Долгов.

В активе сборной Украины пока 10 наград - три золота, четыре серебра и три бронзы.