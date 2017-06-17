Украинские шахматистки выиграли первый матч ЧМ у команды США, шахматисты - сыграли вничью с Турцией

В Ханты-Мансийске (Россия) стартовал чемпионат мира по шахматам, где женская сборная Украины обыграла команду США, а мужская - сыграла вничью со сборной Турции, сообщает официальный сайт соревнований.

Женская команда в своем стартовом матче выиграла одну партию при трех ничьих.

Не выявили победителя Анна Ушенина и Анна Затонских, Наталья Жукова и Сабина-Франческа Фойшор, а также Инна Гапоненко и Катержина Немцова. Решающее очко сборной Украины принесла Юлия Осьмак, которая белыми фигурами обыграла Дженнифер Юи.

В мужском турнире все матчи с участием сборной Украины завершились вничью. Руслан Пономарев поделил очки с Драганом Шолаком, Антон Коробков - с Мустафой Йылмазом, Александр Моисеенко - с Эмре Джаном, Мартин Кравцов - с Мухаммедом Батуханом Дастаном.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2017 по шахматам проходит в России с 17 по 26 мая.

10 сильнейших национальных команд мира сыграют круговой турнир - по девять матчей, каждая с каждой.