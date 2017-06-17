Итальянка Берточчи выиграла ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве на метровом трамплине
19:03, 17 июня 2017Другое
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Украинка Письменская в этом виде программы заняла 4-е место.
Анна исьменская не попала на пьедестал почета чемпионата Европы / championat.com
В Киеве завершился розыгрыш комплекта медалей чемпионата Европы по прыжкам в воду на метровом трамплине у женщин, где золотую медаль завоевала Елена Берточчи из Италии, сообщает корреспондент УНИАН.
Победительница набрала 282.80 балла.
Берточчи на 5.45 балла опередила Надежду Бажину из России, и на 11 баллов ровно - Луизу Ставчински из Германии.
У украинки Анны Письменской 262,65 балла и итоговое 4-е место.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Илья Кваша и Олег Колодий завоевали серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и принесли Украине 10-ю медаль чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 12 по 18 июня.
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