Кваша и Колодий приносят сборной Украины десятую медаль на ЧЕ по прыжкам в воду

В Киеве разыгран очередной комплект наград чемпионата Европы по прыжкам в воду, где в синхронных прыжкам с 3-метрового трамплина у мужчин украинцы Илья Кваша и Оленг Колодий завоевали серебряные медали, сообщает корреспондент УНИАН.

Наш дуэт менее чем на балл (0,75) отстал от пары из России.

Украинцы набрали 426.96 балла, в то время как россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов - 427.71 балла.

Бронзовая медаль на счету Фредерика Вуудварда и Джеймса Хитли из Великобритании - 395.61 балла.

Таким образом, на счеут сборной Украины уже 10 наград - 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 12 по 18 июня.