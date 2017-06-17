Украинка Цуренко проиграла в полуфинале теннисного турнира в голландском Хертогенбосе

В Хертогенбосе (Нидерланды) завершился полуфинальный матч теннисного турнира Ricoh Open, в котором украинка Леся Цуренко проигралаАннет Контавейт из Эстонии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:6, 2:6.

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Украинка тяжело входила в матч и проиграла стартовый сет со счетом 3:6. Во второй партии наша спортсменка сумела уравнять игру, а в решающий момент превзошла соперницу на тай-брейке. Но, в третьей решающей партии, Цуренко снова отдала сопернице инициативу и проиграла - 2:6.

Накануне украинка обыграла Кристину Младенович в 1/4 финала.

Турнир в Хертогенбосе входит в серию турниров на траве и является подготовительным к самому престижному в теннисном мире Уимблдонскому турниру. Соревнования в Голландии продлятся до 18 июня.