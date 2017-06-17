Мужская и женская сборные Украины примут участие в чемпионате мира по шахматам

Сегодня в Ханты-Мансийске (Россия) стартует командный чемпионат мира по шахматам, в котором примут участие мужская и женская сборные Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне состоялась церемония открытия, а сегодня, 17 июня, пройдут первые партии турнира. 10 команд сыграют круговой турнир, который продлится до 26 мая. В программе турнира не запланированы выходные дни.

В состав мужской сборной Украины - третья по стартовому рейтингу - вошли Руслан Пономарев, Антон Коробов, Александр Арещенко, Александр Моисеенко и Мартин Швецов.

Женская сборная Украины на сей раз осталась без сестер Анны и Марии Музычук в составе. Наша команда в стартовом рейтинге расположилась на 6-м месте. Она представлена в следующем составе: Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко-Яновская, Юлия Осьмак и Наталья Букса.

Помимо сборной Украины в обоих турнирах сыграют команды Китая, США, России, Египта, Индии, Норвегии, Турции, Польши, Грузии, Вьетнама, Азербайджана и Беларуси.

В субботу, в первом туре, мужская сборная Украины сыграет с командой Турции, женская - со сборной США.