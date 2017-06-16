В Киеве разыграли комплект медалей ЧЕ по прыжкам в воду в синхроне

В Киеве завершились соревнования Чемпионата Европы по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой платформы, где победу одержал дуэт из Великобритании, сообщает корреспондент УНИАН.

Луиза Тулсон и Мэттью Ли набрали итоговую сумму баллов 308,16.

Читайте такжеПисьменская завоевала третье золото для Украины на ЧЕ по прыжкам в воду, у Недобиги - бронзаСеребряными призерами соревнований в этом виде программы стали россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев - 300, 30, бронзовыми - представители Италии Ноэми Батки и Майкол Верзотто - 299,58.

Украинский дуэт Валерия Люлько - Максим Долгов занял обидное 4-е место, набрав 297,60 балла.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 12 по 18 мая.