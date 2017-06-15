Призер Олимпиады в Рио Бондаренко открыл сезон вторым местом на этапе "Бриллиантовой лиги"

15 июня Осло принимал этап «Бриллиантовой лиги», участие в котором приняли два украинца – прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Богдан Бондаренко этапом в Осло открывал сезон-2017. Как он и говорил на пресс-конференции накануне, соревнования начал с 2,20 м, которые преодолел с первой попытки. Следующую высоту, традиционно для себя, Богдан пропускал, а 2,29 также преодолел с первой попытки. Собственно, после этой высоты в секторе кроме украинца остался лишь его основной соперник, катарец Мутаз Эсса Баршим. Остальные соперники не смогли ее преодолеть и сошли с дистанции.

Преодолеть 2,32 м уже на первом старте сезона Бондаренко, к сожалению, не удалось. Он второй. Баршим победил с рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире (2,38 м).

Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.