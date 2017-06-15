Украинские гандболисты сыграли вничью с командой Македонии в отборе Евро-2018

В Сумах завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу-2018, в котором мужская национальная команда Украины сыграла вничью с командой Македонии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 27:27.

Украинская команда, которая до этого дважды выиграла в отборе Евро-2018 на своей площадке, в этом матче не имели преимущество. Более того, после первого тайма наши гандболисты проигрывали с разницей в 4 гола - 14:18.

Впрочем, после перерыва хозяева площадки сумели изменить игровой рисунок и вырвали ничью.

Самым результативным игроком команды в этом матче стал Вячеслав Садовой, на счету которого 7 голов. У его тезки Шевелева - 5 забитых мячей.

За тур до конца соревнований у команды Чехии 6 очков, Македонии и Украины - по 5, но у соперника победа в личной встрече в первом круге (27:21), у команды Исландии - 4 балла.

В заключительном туре, 18 июня состоятся матчи Исландия-Украина и Македония - Чехия.

В финальный турнир выходят по две лучших команды из каждой группы и лучшая, из занявших 3-и места в своих группах.

Евро-2018 по гандболу состоится в январе следующего года в Хорватии.