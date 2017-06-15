Украинские гандболисты сыграли вничью с командой Македонии в отборе Евро-2018
Матч завершился со счетом 27:27.
В Сумах завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу-2018, в котором мужская национальная команда Украины сыграла вничью с командой Македонии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч закончился со счетом 27:27.
Украинская команда, которая до этого дважды выиграла в отборе Евро-2018 на своей площадке, в этом матче не имели преимущество. Более того, после первого тайма наши гандболисты проигрывали с разницей в 4 гола - 14:18.
Впрочем, после перерыва хозяева площадки сумели изменить игровой рисунок и вырвали ничью.
Самым результативным игроком команды в этом матче стал Вячеслав Садовой, на счету которого 7 голов. У его тезки Шевелева - 5 забитых мячей.
За тур до конца соревнований у команды Чехии 6 очков, Македонии и Украины - по 5, но у соперника победа в личной встрече в первом круге (27:21), у команды Исландии - 4 балла.
В заключительном туре, 18 июня состоятся матчи Исландия-Украина и Македония - Чехия.
В финальный турнир выходят по две лучших команды из каждой группы и лучшая, из занявших 3-и места в своих группах.
Евро-2018 по гандболу состоится в январе следующего года в Хорватии.