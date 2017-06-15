Письменская завоевала третье золото для Украины на ЧЕ по прыжкам в воду, у Недобиги - бронза
Завершились женские соревнования на 3-метровом трамплине.
Анна Письменская стала чемпионкой Европы / championat.com
В Киеве разыгран очередной комплект наград Чемпионата Европы по прыжкам в воду, где сборная Украины завоевала две награды - золото и бронзу, сообщает корреспондент УНИАН.
Анна Письменская выиграла соревнования с результатом 303,30 балла.
Бронза на счету Анастасии Недобиги, у которой 291,65 балла. Второе место и серебряная награда у Мишель Хемберг из Швейцарии - 293,25 баллов.
Таким образом, сборная Украины укрепила свое лидерство на чемпионате Европы в общекомандном зачете. У нашей сборной - 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзоаве награды. У Великобритании - 2-0-1, у Франции - 1-0-1.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 12 по 18 июня.