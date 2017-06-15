Долгополов не смог доиграть матч второго круга на турнира в голландском Хертогенбосе

В Хертогенбосе завершился матч 1/8 финала теннисного турнира Ricoh Open, где украинец Александр Долгополов досрочно уступил Вацеку Поспишилу из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец на равных провел с соперником первый сет, уступив на тай-брейке 6:7. А в середине второй партии, при счете 2:4, Долгополов вынужден был сняться из-за травмы.

Этот отказ, стал уже четвертым для лучшего теннисиста страны в сезоне-2017.

На данный момент Долгополов занимает лишь 89-е место в рейтинге АТР. На счету нашего спортсмена 611 баллов.