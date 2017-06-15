Украинцы Долгов и Горшковозов завоевали второе золото для Украины на ЧЕ по прыжкам в воду

В Киеве разыгран очередной комплект наград чемпионата Европы по прыжкам в воду, где в синхронных прыжках с 10-метровой вышки первое место занял украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов, сообщает корреспондент УНИАН.

Наши спортсмены набрали в общей сложности 431,28 балла.

Второе место в соревнования занял дуэт из России Никита Шлехтер - Александр Белевцев с результатом 406,56, бронза - у Ноа Вильямс и Мэтью Диксона из Великобритании - 388,05.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. Наша команда вышла на 1-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 12 по 18 июня.