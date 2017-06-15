Женская сборная Украины по гандболу не сумела пробиться на чемпионат мира в драматичной игре с Испанией

В испанской Малаге состоялся второй поединок плей-офф квалификации женского чемпионата мира 2017 года по гандболу. Сборная Испании принимала национальную команду Украины.

Счет первой встречи, которая состоялась в Сумах пять дней назад (24:24), давал надежду нашей сборной на удачный исход двухматчевой дуэли. Украинской команде нужна была победа на выезде или, как минимум, ничья со счетом 25:25 и больше.

Первый тайм был вчистую проигран украинками. Сборная Испании сразу показала, кто является фаворитом и обеспечила себе более чем комфортное преимущество до перерыва - 14:5. К слову, подобный сюжет наблюдался и в первой встрече.

Только на этот раз украинской сборной пришлось ликвидировать гораздо больший гандикап, к тому же, трибуны уже болели за соперников. И все же нашей команде удалось почти невозможное. Неизвестно, какие слова в перерыве сказал подопечным Борис Чижов, но во второй половине игры разрыв сократился почти до минимума - двух мячей.

К сожалению, разница в два мяча сохранилась до финального свистка. Прыгнуть выше головы команде гостей не удалось. Поражение сборной Украины - 20:22, и она останавливается в шаге от попадания в финальную часть чемпионата мира.