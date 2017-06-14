Свитолина и еще шесть украинских теннисистов в этом году заявлены на Уимблдонский турнир

3 июля в Лондоне стартует третий в этом сезоне турнир Большого Шлема — Уимблдон, проходящий на травяном покрытии.

Как сообщил сайт sapronov-tennis.org, Украину на этих престижнейших соревнованиях будут представлять семь спортсменов, из которых четверо сразу начнут турнир в основной сетке.

Украинские теннисисты на Уимблдоне-2017

Мужской одиночный разряд.

Основная сетка:

Александр Долгополов

Квалификация:

Илья Марченко

Сергей Стаховский

Женский одиночный разряд

Основная сетка:

Элина Свитолина

Леся Цуренко

Катерина Бондаренко

Квалификация:

Катерина Козлова