Свитолина и еще шесть украинских теннисистов в этом году заявлены на Уимблдонский турнир
20:10, 14 июня 2017Другое
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Четверо украинских спортсменов попали в основную сетку на Уимблдоне.
Украинцы готовятся покорять Уимблдон / wikipedia.org
3 июля в Лондоне стартует третий в этом сезоне турнир Большого Шлема — Уимблдон, проходящий на травяном покрытии.
Как сообщил сайт sapronov-tennis.org, Украину на этих престижнейших соревнованиях будут представлять семь спортсменов, из которых четверо сразу начнут турнир в основной сетке.
Украинские теннисисты на Уимблдоне-2017
Мужской одиночный разряд.
Основная сетка:
Александр Долгополов
Квалификация:
Илья Марченко
Сергей Стаховский
Женский одиночный разряд
Основная сетка:
Элина Свитолина
Леся Цуренко
Катерина Бондаренко
Квалификация:
Катерина Козлова
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