Сборная Украины завоевала первое золото на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду
Украинец Илья Кваша уверенно занял первое место в прыжках с метрового трамплина.
Сборная Украины завоевала первое золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Сегодня в вечерней программе состоялись соревнования мужчин в прыжках с метрового трамплина.
Как сообщает корреспондент УНИАН, участники приняли участие в шести сессиях. Украинец Илья Кваша с самого начала вышел на лидирующие позиции благодаря филигранной технике исполнения всех элементов.
Илья Кваша завоевал первое золото для сборной Украины на чемпионате, набрав итоговые 431,75 балла.
С солидным отставанием на втором месте расположился фаворит - немец Патрик Хауздинг (419,80 баллов). Бронзовую медаль выиграл француз Марк Россе.
Отметим также высокий результат еще одного украинского прыгуна Олега Колодия, который стал четвертым. Его результат - 391,10 баллов.
После трех дней соревнований у сборной Украины - одна золотая медаль, две серебряные и одна бронзовая.
Чемпионат Европы в Киеве продлится до 18 июня.