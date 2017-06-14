Украинское теннисное дерби на корте Ноттингема: Стаховский в четвертьфинале

На теннисном турнире в Ноттингеме состоялось украинское дерби. В матче за выход в четвертьфинал сразились два украинских теннисиста - Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Для победы Сергею понадобилось полтора часа, сообщает btu.org.ua.

Выполнив брейк на старте поединка, Стаховский три своих гейма подряд выиграл всухую, а в следующих двух проиграл по два розыгрыша. Марченко после потери подачи отдал на своих геймах всего одно очко.

Во второй партии украинцы уверенно защищали свои подачи и судьба партии определялась на тайбрейке. Первым в отрыв ушел Илья (4-1), однако Сергею удалось сравнять счет. Стаховский отыграл сетбол на подаче Марченко, а затем с четвертого матчбола оформил победу.

В четвертьфинале Сергей Стаховский сыграет с четвертой ракеткой турнира Томасом Фаббиано. В этом сезоне наш теннисист уже обыгрывал итальянца в квалификации турнира в Марселе в напряженном трехсетовом поединке.

Сергей Стаховский (Украина) - Илья Марченко (Украина) 6-4, 7-6 (11:9)