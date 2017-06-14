Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Голландии

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA Ricoh Open в голландском Хертогенбоссе.

Наша спортсменка уверенно обыграла чешку Петру Крейсову, являвшуюся 277-й ракеткой мира, и повторила личный рекорд на голландском турнире.

В первой партии Цуренко показала, что не зря входит в топ-50 мирового рейтинга, проиграв всего лишь один гейм.

Во втором сете Крейсова лучше вводила мяч в игру, тогда как украинка испытывала проблемы на второй подаче. Крейсова вела 2:0, но быстро лишилась преимущества. В концовке партии разница теннисисток в классе сказалась - три выигранных гейма подряд принесли Лесе итоговый успех.

Следующей соперницей Цуренко будет француженка Кристина Младенович или белоруска Александра Саснович.

Леся Цуренко (Украина, 7) — Петра Крейсова (Чехия) — 6:2, 6:3