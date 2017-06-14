Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Голландии

17:19, 14 июня 2017
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Вторая ракетка Украины обыграла соперницу из Чехии.

Цуренко вышла в чертвертьфинал в Голландии / btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA Ricoh Open в голландском Хертогенбоссе. 

Наша спортсменка уверенно обыграла чешку Петру Крейсову, являвшуюся 277-й ракеткой мира, и повторила личный рекорд на голландском турнире.

В первой партии Цуренко показала, что не зря входит в топ-50 мирового рейтинга, проиграв всего лишь один гейм. 

Во втором сете Крейсова лучше вводила мяч в игру, тогда как украинка испытывала проблемы на второй подаче. Крейсова вела 2:0, но быстро лишилась преимущества. В концовке партии разница теннисисток в классе сказалась - три выигранных гейма подряд принесли Лесе итоговый успех.

Следующей соперницей Цуренко будет француженка Кристина Младенович или белоруска Александра Саснович.

Леся Цуренко (Украина, 7) — Петра Крейсова (Чехия) — 6:2, 6:3

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Теги: #теннис#WTA#Цуренко#Голландия