Команда из города Южный стала чемпионом Украины по пляжному гандболу

В Киеве состоялись финальные матчи чемпионата Украины по пляжному гандболу.

Поединки чемпионата проходили в столичном Гидропарке с 9-го по 13 июня и вызвали большой интерес со стороны болельщиков, а решающие матчи даже транслировались на спортивных каналах в интернете и на ТВ.

В матче за первое место сошлись прошлогодний чемпион - сборная Волынской области - и самый титулованный коллектив страны - команда из города Южный. В драматичной борьбе волыняне потеряли чемпионский титул, уступив со счетом 0:2. Таким образом, южненцы вернули себе золото украинского первенства.

Бронзовые награды завоевала молодежная сборная Украины. В матче за третье место она была сильнее команды "Торнадо" (Бровары) - 2:0.

Отметим, что пляжный гандбол включен в программу 10-х Всемирных Игр, которые состоятся с 20-го по 30 июля в Польше.

Украинская сборная по пляжному гандболу, к сожалению, не завоевала лицензию на эти соревнования, но будет бороться за призовые места в 19-ти других видах спорта.