Утвержден состав легкоатлетической сборной Украины на чемпионат Европы по многоборью

Турнир пройдет в Таллине 1-2 июля.

Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав сборной Украины, которая примет участие в командном чемпионате Европы по многоборью, сообщает ФЛАУ. В составе команды предствлены 9 спортсменов: Мужчины (десятиборье): Алексей Касьянов (Запорожская обл.) Василий Иваницкий (Львовская обл.) Руслан Малогловец (Днепропетровская обл.) Валентин Олейник (Одесская обл.) Женщины (семиборье): Алина Шух (Киевская обл.) Ася Бардис (Харьковская обл.) Римма Гордиенко (Днепропетровская обл.) Дарья Слобода (Киевская обл.) Ирина Рофе-Бекетова (Харьковская обл.) - запасная Чемпионат Европы пройдет в Таллине 1-2 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter