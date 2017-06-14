Женская команда саблистов и мужская рапиристов проиграли уже в 1/4 финала ЧЕ по фехтованию

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию, где сегодня в комнадных турнирах у женщин-саблисток и мужчин-рапиристов сборные Украины уступили уже в 1/4 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки благодаря высокому рейтингу были освобождены от первого круга соревнований (Харлан и Ко - серебряные призеры Игр-2016 в Рио-де-Жанейро), но уже во втором круге, в противостоянии с командой Венгрии, уступили со счетом 43:45.

В свою очередь, мужская команда в первом круге (1/8 финала) разгромила команду Швеции - 45:24, но уступила сборной Италии - 43:45.

Как сообщал УНИАН, ранее неудачно выступила в одиночном турнире саблисток лидер сборной Украины Ольга Харлан, которая заняла итоговое 10-е место.

Таким образом, Харлан впервые с 2004 года осталась без медалей ЧЕ. На счету сборной Украины пока нет ни одной награды.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси проходит с 12 по 18 июня.