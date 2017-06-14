Украинцы одержали четыре победы на этапе легкоатлетического Мирового вызова

В Турку (Финляндия) состоялся этап Мирового вызова по легкой атлетике, где спорсмены сборной Украины одержали 4 победы, а также дважды были серебряными и трижды - бронзовыми призерами, сообщает официальный сайт соревнований.

В прыжках в длину у мужчин Сергей Никифоров победил с результатом 7 метров 73 сантиметра, опередив Кристиаан Пулли (Финлядния) – 7,71 и Тирона Смита (Бермуды) – 7,69.

У женщин на 100-метровке с барьерами Анна Плотицына преодолела дистанцию за 13,08 секунды, опередив Эльвиру Герман (Беларусь) – 13,14 и Энн Загре (Бельгия) – 13,15.

На дистанции 800 метров Ольга Ляхова показала результат 2 минуты 01,50 секундв, прибежав на финиш быстрее Софии Эннау (Польша) – 2.02,02 и Гудаф Цегай (Эфиопия) – 2.02,26

А в прыжках с шестом Марина Килипко с результатом – 4 метра 41 сантиметр опередила Аннику Ролофф (Германия) – 4,26 и Минну Никканен (Финляндия) – 4,26.

Вторыми призерами турнира в Турку стали Оксана Окунева (высота – 1,88) и Ольга Саладуха (тройной прыжок – 13,88 м).

Тройки призеров замкнули Юлия Левченко и Катерина Табашник (обе - высота – по 1,88 м) и Олеся Повх (100 м – 11,39).

Турнир в Турку прошел 13 июня.