На чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве разыгран третий комплект медалей

На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который вчера стартовал в Киеве, сегодня был разыгран еще один комплект наград.

В прыжках с 10-метровой вышки соревновались женщины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, победа досталась 17-летней Луи Тулсон из Великобритании, которая набрала 330,75 баллов и завоевала золотую награду.

Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли россиянки - серебро у Анны Чуйнышиной, а бронза - у Юлии Тимошининой.

Украинские спортсменки остановились в нескольких шагах от медалей - 15-летняя София Лыскун финишировала пятой, а 17-летняя Валерия Люлько - седьмой.

Напомним, что вчера и сегодня украинская сборная уже завоевала две медали на домашнем чемпионате Европы - обе серебряные. В первый день в командном первенстве награду в копилку Украины принес дуэт Виктории Кесарь и Александра Горшковозова. А сегодня днем в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Станислав Олиферчик и та же Виктория Кесарь так же стали вторыми.