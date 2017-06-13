Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве (фотогалерея)

Стартовали финальные соревнования второго дня чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Был разыгран второй комплект чемпионата - спортсмены соревновались в синхронных прыжках в миксте с 3-метрового трамплина.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальном состязании приняли участие шесть команд - каждая выполнила по пять прыжков.

Читайте такжеСборная Украины завоевала серебро в первый день домашнего чемпионата Европы по прыжкам в водуЧемпионом в данном виде программы стала сборная Италии, которая набрала у судей 287,88 балла. Золотые медали завоевал дуэт Элена Бертокки / Майкол Верцотто.

Сборная Украины, которую представлял дуэт Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик, показал серебряный результат, набрав 282,96 баллов.

Команда Германии (пара Тина Пунцель / Лу Массенберг) финишировала на третьем месте с результатом 281,40 балла.

Отметим, что у украинки Виктории Кесарь уже две медали на этом чемпионате Европы. Вчера Виктория в паре с Александром Горшковозовым вошла в тройку призеров в командном первенстве.