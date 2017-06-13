Свитолина попала в тройку лучших и претендует на звание теннисистки месяца по версии WTA
11:47, 13 июня 2017Другое
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Проголосовать за лучшую спортсменку месяца можно на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Проголосовать за лучшую теннисистку мая можно до 16 июня. / wtatennis.com
Женская теннисная ассоциация начала голосование за звание лучшей спортсменки месяца, сообщается на официальном сайте WTA.
На титул лучшей в мае претендуют Элина Свитолина, Елена Остапенко и Симона Халеп.
Напомним, что Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, одолев в финале Халеп. Свитолина выиграла два грунтовых турнира, а на "Ролан Гаррос" дошла до четвертьфинала. В последнем матче турнира украинка выигрывала у Халеп со счетом 6:3, 5:1, но уступила.
Голосование на сайте WTA продлится до 16 июня.
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