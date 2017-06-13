Свитолина попала в тройку лучших и претендует на звание теннисистки месяца по версии WTA

Женская теннисная ассоциация начала голосование за звание лучшей спортсменки месяца, сообщается на официальном сайте WTA.

На титул лучшей в мае претендуют Элина Свитолина, Елена Остапенко и Симона Халеп.

Напомним, что Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, одолев в финале Халеп. Свитолина выиграла два грунтовых турнира, а на "Ролан Гаррос" дошла до четвертьфинала. В последнем матче турнира украинка выигрывала у Халеп со счетом 6:3, 5:1, но уступила.

Голосование на сайте WTA продлится до 16 июня.